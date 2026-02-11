НАВЕРХ
Названа самая доходная профессия в России

сварщик
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вакансия сварщика стала самой высокооплачиваемой профессией по итогам января 2026 года, следует из опубликованных данных HeadHunter. Таким работникам предлагали зарплату около 267 тысяч рублей в месяц.

В общей сложности в январе было предложено порядка 160 тысяч вакансий, где зарплата оказалась больше 200 тысяч рублей. Так, в число самых высокооплачиваемых вакансий попали дата-сайентист (250 тысяч рублей) и DevOps-инженер (216 тысяч рублей).

Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 тысячи рублей) и геологи (198 тысяч рублей). При этом медианная предлагаемая зарплата по стране в целом по итогам января составила 81 тысячу рублей.

Специалисты сервиса отмечают, что в лидерах по уровню предлагаемых зарплат чаще оказываются дефицитные специальности и профессии, которые предполагают вахтовые смены или работу в сложных климатических условиях.

