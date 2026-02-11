Депутат Госдумы рассказала, когда подешевеют огурцы

Огурцы в российских магазинах станут дешеветь с потеплением в конце февраля — начале марта, пообещала зампред комитета Госдумы (ГД) по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По ее словам, рост цен на огурцы до 300 рублей за килограмм обусловлен сезонными факторами. «С наступлением потепления в конце февраля – начале марта мы увидим стабилизацию и постепенное снижение цен», — сказала Оглоблина ТАСС.

Она уточнила, что зимой основной объем свежих огурцов в России поступает из тепличных хозяйств, и их производство напрямую зависит от затрат на электроэнергию, а в связи с холодной зимой и низкой температурой даже в южных регионах энергопотребление увеличилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда появились ценники в магазинах

Оглоблина также отметила, что российские тепличные хозяйства адаптируются не только к климату, но и к изменениям в предпочтениях потребителей. Все больше теплиц отказываются от длинноплодных сортов огурцов в пользу короткоплодных гибридов, они лучше хрустят, удобны для нарезки и консервирования, а также не горчат.

Улучшаются и упаковочные материалы, которые снижают потери при транспортировке, но также требуют дополнительных затрат, обратила внимание депутат.