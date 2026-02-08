«Ростех» заверил, что у России не закончатся танки

Бронетанковая техника у российских войск, проводящих специальную военную операцию, не закончится, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех»

«В зоне проведения СВО неуклонно растет присутствие новой и модернизированной боевой техники. Это Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. Наш концерн "Уралвагонзавод" нарастил выпуск танков в разы», — сказал Оздоев в интервью ТАСС.

Он отметил, что «эта техника постоянно дорабатывается и улучшается с учетом реального боевого опыта.

«Существенно повышены боевые возможности и живучесть машин. Выстроена отточенная система их эвакуации и ремонта, что позволяет быстро возвращать танки в строй. Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — подчеркнул Оздоев.