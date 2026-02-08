НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Ростех» заверил, что у России не закончатся танки

Источник:
ТАСС
120 2
Танк Т-90М «Прорыв»
Танк Т-90М «Прорыв»
Фото: © «Уралавагонзавод»

Бронетанковая техника у российских войск, проводящих специальную военную операцию, не закончится, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех»

«В зоне проведения СВО неуклонно растет присутствие новой и модернизированной боевой техники. Это Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. Наш концерн "Уралвагонзавод" нарастил выпуск танков в разы», — сказал Оздоев в интервью ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем танку взрывающаяся броня

Он отметил, что «эта техника постоянно дорабатывается и улучшается с учетом реального боевого опыта.

«Существенно повышены боевые возможности и живучесть машин. Выстроена отточенная система их эвакуации и ремонта, что позволяет быстро возвращать танки в строй. Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — подчеркнул Оздоев.

Еще по теме
Ростех представил новейшую РСЗО «Сарма»
Российские войска получили «Зубры» для борьбы с беспилотниками
Российские войска получили инженерные машины ИРМ‑3. ВИДЕО
Первый полет Су-75 наметили на 2026 год
смотреть все
Оборона #ОПК #Оружие
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Lada Azimut удивила нахождением в Китае. ВИДЕО
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

scorpion2777

В Нью-Йорке все бомжи в таких шапочках

Удавиков

не понимаю, что за расслабленность в военных ведомствах, где охрана, почему во время сво чины не находятся...

corrector

Кто тут рассказывал что будет только дорожать ? Ахахахахахха! Лопнул ваш пузырь!

ecima

Скажи спасибо, что Сармат не запустили по Украине!