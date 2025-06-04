Четыре десятилетия назад на вооружение Советской армии была принята динамическая защита (ДЗ) для танков. Ее необычность заключалась в том, что она взрывалась, что формально противоречит самой идее брони. Поначалу военные встретили такую защиту в штыки, но со временем она доказала свою эффективность.

«Я ничего и никому не позволю взрывать. Ни одного грамма взрывчатки на корпусе танка не будет!», — как гласит легенда, так после секретной демонстрации динамической защиты в 1970-х годах заявил главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян. Прославленному танкисту Великой Отечественной не понравилась сама идея превращение боевой машины в «пороховую бочку».

Но выбора у танковых конструкторов не было. Пассивные средства защиты бронетехники от кумулятивных боеприпасов исчерпали себя. Это наглядно показали арабо-израильские войны. Арабский крестьянин в тапках на босу ногу мог запросто из копеечного гранатомета РПГ-7 сжечь дорогостоящий израильский танк «Магах» вместе с экипажем.

Поэтому в СССР после долгих проволочек в 1985 году на вооружение была принята динамическая защита «Контакт-1». Ее специально назвали динамической, чтобы указать на принципиальное отличие от пассивной брони.

Подарок пехоте

Кумулятивные боеприпасы — страшная вещь. Они в массовом порядке появились в конце Второй мировой войны и тут же стали главной угрозой для танкистов. Толстая противоснарядная броня от них уже не спасала. Но хуже всего было то, что такие боеприпасы получила не только артиллерия, но и пехота в виде дешевых противотанковых гранатометов.

Простой пехотинец, который еще недавно прятался от танков, теперь мог вступить в противостояние с многотонной машиной. Ситуацию до предела обострило появление противотанковых управляемых ракет, типа советского комплекса «Малютка». Они позволили пехоте выбивать танки на большом расстоянии.

Эффект кумуляции

Фишка кумулятивного боеприпаса — в струе. Для ее формирования во взрывчатом веществе снаряда или гранаты делается воронкообразная выемка, покрытая слоем металла (например, меди). При взрыве раскаленные газы и расплавленный металл схлопываются в ударную струю, которая выбрасывается со скоростью 10-12 километров в секунду и под давлением 10-20 тонн на квадратный сантиметр встречается с броней.

Кумулятивная струя, вопреки стереотипу, не «прожигает» броню. Она ее «вымывает». При встрече с преградой она передает давление броневой стали. Это давление многократно превосходит предел прочности металла. В результате струя начинает вести себя подобно воде. Она бьет в стенку и растекается в обратном направлении. При этом из зоны высокого давления «вымывается» материал брони.

Один боец, вооруженный РПГ-7 с кумулятивными гранатами, может остановить несколько танков Фото : LCPL KENNETH LANE, USMC

В итоге в танке образуется сквозная аккуратная дырка. Бронепробиваемость у кумулятивных боеприпасов высока. Если после Второй мировой войны она достигала 200-300 миллиметров, то современные противотанковые ракеты типа российского «Корнета» запросто проделают отверстие в монолитной броне толщиной в метр.

Пассивные средства защиты

Простое наращивание толщины брони помочь тут не могло. Конструкторы начали искать сложные решения. Они обратили внимание на главный недостаток кумулятивной струи — она должна встретиться с броней на заданном расстоянии. Если расстояние будет меньше, струя не успеет сформироваться, если больше — начнет стремительно терять силу.

Так конструкторы додумались до экранов. Их устанавливали на некотором расстоянии от брони. Кумулятивные боеприпасы, попадая в них, взрывались. Струя, доходя до основной брони, теряла часть энергии.

Изыскано к проблеме подошли советские конструкторы. Они первыми в мире разработали комбинированную броню. В ее состав внедряли материалы, устойчивые к кумулятивной струе. Так в бронезащите танков Т-64, Т-72 и Т-80 появились вставки из пакетов стеклопластика, шаров из ультрафарфора, корундовых стержней, пластин из металлокерамики.

Но пассивные средства защиты обладали недостатками. Экраны имели ограниченную эффективность. Комбинированная была сложна и дорога, поэтому ее устанавливали только на лобовую часть корпуса и башни.

«Контакт-1»

В 1982 году арабы передают советской военной разведке захваченный у израильтян танк «Магах-4». И на нем оказывается установлена динамическая защита под названием «Блейзер». Как выясняется, фамилию Блейзер носил один из советских конструкторов, работавших над ДЗ, зарубленной маршалом Бабаджаняном. И этот конструктор по «странному стечению обстоятельств» эмигрировал в Израиль в 1970-х годах.

Так или иначе, конструкторские работы по динамической защите в СССР были ускорены. В 1985 году первая советская ДЗ под названием «Контакт-1» принимается на вооружение. Она состоит из специальных контейнеров, устанавливаемых на корпусе и башне танке.

Контейнер представляет собой небольшую стальную коробку, в которой под углом размещены две стальные пластины (элементы 4С24). Внутри каждой из них находится слой взрывчатого вещества (ВВ) массой в 260 граммов. Причем это ВВ — специальное: оно не реагирует на попадание пуль и осколков.

У ДЗ довольно затейливый принцип действия. При пробивании корпуса кумулятивная струя инициирует взрывчатое вещество. В результате одна пластина выбрасывается навстречу, а другая — вдогонку струе. Они бьют по ней, дестабилизируя ее. Кроме того, струе приходится многократно пробивать металл пластин, расходуя на это силу.

При нормальном срабатывании контейнер «Контакт-1» мог снизить эффективность кумулятивного боеприпаса на 50-80%. При этом система обладала двумя достоинствами. Она была дешевой: порядка 1,5 тысячи рублей за один комплект из более чем двух сотен контейнеров. Также она довольно просто монтировалась.

«Контакт-5»

Но при этом у первой отечественной ДЗ было два существенных недостатка. Во-первых, она не защищала от бронебойных подкалиберных снарядов, которые к тому времени научились пробивать до полуметра брони. Во-вторых, при сработке одного контейнера взрыв мог сорвать несколько соседних, оголяя кусок брони.

Эти недостатки были устранены при разработке второго поколения динамической защиты. Уже в 1986 году на вооружение был принят комплекс «Контакт-5». Это была уже встроенная, а не навесная защита. Элементы 4С22 закладывались в специальные секции на лобовой части корпуса и закрывались бронекрышками. На башне ДЗ монтировалась в бронеконтейнерах.

Контейнеры «Контакт-5», установленные на башне танка Т-72БМ Фото: © Sibnet.ru

«Контакт-5» стал первой в мире системой динамической защиты, способной отражать не только кумулятивные, но и бронебойные подкалиберные снаряды. Но у нее тоже был недостатки. Главный заключался в том, что она имеет большие незащищенные зоны.

От «Реликта» до «Малахита»

В 2006 году на вооружение российской армии была принята модульная система динамической защиты «Реликт». В отличие от «Контакт-1» и «Контакт-5» новая ДЗ монтируется целыми блокам, что позволяет максимально полно защитить поверхность танка.

«Реликт» имеет гораздо более сложную и эффективную конструкцию. Она позволяет снижать эффективность кумулятивных боеприпасов на 70-80%, бронебойных подкалиберных снарядов на 40-50%. При этом не нужно забывать, что за ДЗ находится основное многослойное комбинированное бронирование танка.

«Реликт» доказал свою эффективность в зоне специальной военной операции, сейчас им оборудуются танки Т-72, Т-80 и Т-90 разных модификаций.

Динамическая защиты «Реликт» на танке Т-90 «Прорыв» Фото: © Ростех

Перспективный российский танк Т-14 «Армата» получил динамическую защиту четвертого поколения «Малахит». Ее характеристики держатся в секрете. По догадкам экспертов, она может быть включена в единый бортовой комплекс обороны машины, управляемый компьютером.

Есть мнение, что элементы «Малахита» могут инициироваться перед ударом поражающего элемента, встречая его в наиболее оптимальном режиме.