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Трамп потребовал отчет от Пентагона по поводу дефицита ракет

Источник:
The Washington Post
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу дефицита американского арсенала, в том числе ракет ПВО, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп заявил, что его ввели в заблуждение по поводу количества боеприпасов. Президент считал проблему с дефицитом устраненной, рассказали источники.

По их словам, именно нехватка вооружений стала одной из причин, по которой президент отказался от новых масштабных ударов по Ирану в последние дни.

Хегсет возложил вину за нехватку боеприпасов и неполное информирование президента на своего заместителя Стивена Файнберга.

Ранее стало известно, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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