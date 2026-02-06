НАВЕРХ
Совершено покушение на замначальника ГРУ генерала Алексеева

Sibnet.ru
Замначальника ГУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимир Алексеев
Фото: © Минобороны России

Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в первого заместителя начальника Главного управление (ГРУ, военная разведка) Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, в пятницу, 6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неустановленное лицо несколько раз выстрелило в мужчину и скрылось с места происшествия. «Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — отметила Петренко.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 («покушение на убийство»), частью 1 статьи 222 («незаконный оборот огнестрельного оружия»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем ГРУ отличается от КГБ и СВР

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление лица или лиц, причастных к совершению преступления, сказала Петренко.

В эти дни в Абу-Даби проходят переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта. Делегацию России возглавляет начальник ГРУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

