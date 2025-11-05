НАВЕРХ
Чем ГРУ отличается от КГБ и СВР

Президент России Владимир Путин в штаб-квартире Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0
Россия отмечает День военного разведчика. Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ — одна из мощнейших спецслужб мира. Чем ГРУ отличается от КГБ и СВР.

«Военная разведка является неотъемлемым элементом системы обеспечения безопасности Отечества. Выполняет важную функцию заблаговременного выявления, парирования внешних и внутренних угроз стране, защиты ее национальных интересов», — заявил Белоусов.

Основное отличие Главного разведывательного управления (ГРУ) в том, что оно работает в интересах высшего военного командования страны, включая верховного главнокомандующего — президента России.

Военная разведка изучает планы государств и военных блоков, в первую очередь, НАТО. Исследуется военный потенциал стран, состояния оборонно-промышленного комплекса, системы вооружений. ГРУ изучает сухопутные и морские театры военных действий и прогнозирует возможный ход боевых действий на них.

У военной разведки для этого есть секретные представительства по всему миру (резидентуры) и агентурная сеть. Это стратегический уровень. В состав ГРУ входят также разведуправления округов и флотов, армий.

Главное разведывательное управление включает космическую и радиоэлектронную разведку. В его составе также имеется специальная разведка — легендарный спецназ ГРУ. Это отдельные бригады, отряды и роты спецназначения. На флотах спецназ сведен в морские разведпункты.

Политическая разведка

Помимо военной разведки у каждого государства есть политическая разведка. Например, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) или «Моссад» в Израиле. В Советском Союзе эти функции выполняло Первое главное управление (ПГУ) Комитета государственной безопасности (КГБ).

В СССР КГБ включало в себя все направления защиты национальной безопасности. ПГУ занималось политической и экономической разведкой в интересах высшего руководства страны. Для этого при посольствах была развернута сеть резидентур, под прикрытием работали нелегальные разведчики.

После развала СССР КГБ было разделено на несколько ведомств, в том числе Федеральную службы безопасности (ФСБ), Федеральную службы охраны (ФСО). Функции политической разведки были возложены на Службы внешней разведки (СВР).

Обсуждение (0)
