Замначальника ГРУ отбился от киллера

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев пережил покушение только потому, что сам оказал активное сопротивление нападавшему.

Около семи часов утра генерал, вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе, чтобы поехать на службы. Его ждала служебная машина с водителем. Но на площадке он столкнулся с неизвестным, который, по предварительным данным, попал в дом, выдавая себя за доставщика еды, рассказали «Коммерсанту» в правоохранительных органах.

По их словам, преступник, которым, по одной из версий, могла быть женщина, ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление генерала о не позволило нападавшему добить его, отметил собеседник издания.

Сейчас Алексеев находится в реанимации в тяжелом состоянии, потому что одна из пуль задела жизненно важные органы.

По предварительным данным, правоохранители располагают приметами нападавшего, его фото и видео, поэтому имеют все шансы задержать преступника по горячим следам. Следствие не исключает, что нападавший мог быть связан со спецслужбами Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил режим Владимира Зеленского в покушении на замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ.





Лавров обвинил режим Зеленского в покушении на замначальника ГРУ
