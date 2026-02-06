Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев пережил покушение только потому, что сам оказал активное сопротивление нападавшему.

Около семи часов утра генерал, вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе, чтобы поехать на службы. Его ждала служебная машина с водителем. Но на площадке он столкнулся с неизвестным, который, по предварительным данным, попал в дом, выдавая себя за доставщика еды, рассказали «Коммерсанту» в правоохранительных органах.

По их словам, преступник, которым, по одной из версий, могла быть женщина, ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление генерала о не позволило нападавшему добить его, отметил собеседник издания.

Сейчас Алексеев находится в реанимации в тяжелом состоянии, потому что одна из пуль задела жизненно важные органы.

По предварительным данным, правоохранители располагают приметами нападавшего, его фото и видео, поэтому имеют все шансы задержать преступника по горячим следам. Следствие не исключает, что нападавший мог быть связан со спецслужбами Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил режим Владимира Зеленского в покушении на замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ.