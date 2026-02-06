НАВЕРХ
Лавров обвинил режим Зеленского в покушении на замначальника ГРУ

РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Режим президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы подорвать мирный процесс, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о покушении на замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесс», — приводит РИА Новости заявление Алексеева.

По его словам, режим Зеленского готов сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров в стремлении избежать «справедливого урегулирования».

Следственный комитет сообщил, что в пятницу в доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный несколько раз выстрелил в первого заместителя начальника ГРУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Генерал был госпитализирован в тяжелом состоянии.

