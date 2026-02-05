Торговые сети потребовали уравнять маркетплейсы с обычной розницей

Торговые сети и производители продуктов предложили правительству приравнять маркетплейсы к торговым сетям, такое они отправили письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Крупные отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и розничной торговли предлагают распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на продажу продовольствия через маркетплейсы, приводят «Ведомости» содержание письма.

В частности, предлагается запретить маркетплейсам продавать продукты по модели комиссии — то есть обязать выкупать их у поставщиков. Еще одно предложение — запретить маркетплейсам влиять на цены, в том числе через финансирование скидок. Площадки инвестируют в скидки и одновременно повышают комиссии для продавцов.

Количество ПВЗ резко выросло в России

Это демпинг для захвата рынка потребительских товаров: спрос перетекает в интернет, малый и средний офлайн-бизнес закрывается, а у селлеров растет финансовая нагрузка, указано в письме. В долгосрочной перспективе это ведет к монополизации.

Третье предложение касается усиления контроля за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на платформах.

Ozon и Wildberries уже выступили против предложений. Они считают, что, если принять предлагаемые меры, с маркетплейсов просто исчезнут продукты.