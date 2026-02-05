НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Торговые сети потребовали уравнять маркетплейсы с обычной розницей

Источник:
Sibnet.ru
429 2

Торговые сети и производители продуктов предложили правительству приравнять маркетплейсы к торговым сетям, такое они отправили письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Крупные отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и розничной торговли предлагают распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на продажу продовольствия через маркетплейсы, приводят «Ведомости» содержание письма.

В частности, предлагается запретить маркетплейсам продавать продукты по модели комиссии — то есть обязать выкупать их у поставщиков. Еще одно предложение — запретить маркетплейсам влиять на цены, в том числе через финансирование скидок. Площадки инвестируют в скидки и одновременно повышают комиссии для продавцов.

Количество ПВЗ резко выросло в России

Это демпинг для захвата рынка потребительских товаров: спрос перетекает в интернет, малый и средний офлайн-бизнес закрывается, а у селлеров растет финансовая нагрузка, указано в письме. В долгосрочной перспективе это ведет к монополизации.

Третье предложение касается усиления контроля за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на платформах.

Ozon и Wildberries уже выступили против предложений. Они считают, что, если принять предлагаемые меры, с маркетплейсов просто исчезнут продукты.

Еще по теме
Wildberries открыл виртуальную примерочную
Правила возврата техники изменились в России
Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию
Когда появились ценники в магазинах
смотреть все
Экономика #Торговля #Продукты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Остров Эпштейна: педофильский рай среди океана
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

европейцы те самые мыши что плакали кололись но жрали кактус.жизнь боль зато назло русскому.шизофреники.

kraft1

Россия во всем мире строит и обслуживает АЭС около 80% и если Россию исключить, то МАГАТЭ можно закрывать.

kraft1

А что девушки участвующие в конкурсе были против? Для них главное найти папика быстро выскочить за него...

Uynachalnica

Сплошь и рядом гениальные дети у гениальных руководителей. Один вапрос, вот замов у вторых берут под...