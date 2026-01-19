НАВЕРХ
Количество ПВЗ резко выросло в России

«Коммерсантъ»
WildBerries
Фото: © Sibnet.ru

Темпы роста количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России ускорились. За год их число работающих увеличилось на 44,7%, до 226,4 тысяч, подсчитал сервис «Яндекс Карт».

На 1 января 2026 года в России работало 226,4 тысячи пунктов выдачи заказов (ПВЗ). За год количество объектов выросло на 44,7%. Темп существенно увеличился: в январе 2025 года прирост составил 25,9%, приводит «Коммерсантъ» данные «Яндекс Карт».

В Wildberries рассказали, что совокупное количество ПВЗ компании за год возросло на 43%, до 94 тысяч. В Ozon зафиксировали рост партнерской сети почти в два раза за год, до 41 тысячи объектов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил оживление экспансией платформ в небольшие населенные пункты и открытием пунктов на базе отделений «Почты России».

Wildberries запустил отправку посылок междуклиентами

Но по итогам 2026 года темпы роста, как ожидается, будут более скромными. Маркетплейсам сложнее привлекать новых партнеров, а темпы роста потребительской активности замедляются, полагает эксперт. 

Экономика #Торговля
