Wildberries запустил отправку посылок между клиентами

Wildberries запустил сервис отправки посылок между клиентами через пункты выдачи по всей России, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Сервис WB Track заработал в пилотном режиме в марте прошлого года, теперь к нему подключены все российские пункты выдачи заказов Wildberries, отмечается в сообщении.

Основной способ оформления отправлений WB Track — онлайн через мобильное приложение Wildberries. Пользователи могут самостоятельно оформить доставку, указав пункт отправления и получения, данные получателя, параметры и оценочную стоимость вложения.

Также доступна отправка посылок непосредственно в ПВЗ Wildberries. В этом случае отправитель сообщает менеджеру адрес конечного пункта выдачи, данные получателя и оценочную стоимость.

Одновременно запущено тестирование новых форматов упаковки посылок в пилотных ПВЗ помимо уже используемых сейф-пакетов. В ближайшее время расширенный ассортимент упаковок станет доступен во всех пунктах выдачи маркетплейса.