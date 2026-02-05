Президент Франции Эмманюэль Макрон собрался позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, идет подготовка к разговору, сообщил ТАСС французский источник.
«Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней. Французский лидер нацелен на результат», — отметил источник.
С конца декабря 2025 года президент Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони неоднократно призывали к возобновлению контактов с Путиным.
В Кремле в ответ на это отмечали, что если есть обоюдная политическая воля, то эти идеи «можно только положительно оценить».
Бывший генсек НАТО призвал к диалогу с Россией
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за назначение специального представителя Евросоюза для возобновления диалога с Россией.