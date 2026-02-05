НАВЕРХ
Макрон запросил разговор с Путиным

Источник:
ТАСС
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон собрался позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, идет подготовка к разговору, сообщил ТАСС французский источник.

«Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней. Французский лидер нацелен на результат», — отметил источник.

С конца декабря 2025 года президент Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони неоднократно призывали к возобновлению контактов с Путиным. 

В Кремле в ответ на это отмечали, что если есть обоюдная политическая воля, то эти идеи «можно только положительно оценить».

Бывший генсек НАТО призвал к диалогу с Россией

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за назначение специального представителя Евросоюза для возобновления диалога с Россией.

Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
