Президент Франции Эмманюэль Макрон собрался позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, идет подготовка к разговору, сообщил ТАСС французский источник.

«Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней. Французский лидер нацелен на результат», — отметил источник.

С конца декабря 2025 года президент Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони неоднократно призывали к возобновлению контактов с Путиным.

В Кремле в ответ на это отмечали, что если есть обоюдная политическая воля, то эти идеи «можно только положительно оценить».

Бывший генсек НАТО призвал к диалогу с Россией

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за назначение специального представителя Евросоюза для возобновления диалога с Россией.