Бывший генсек НАТО призвал к диалогу с Россией

Источник:
Spiegel
219 2
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Фото: © пресс-служба президента Украины

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад вести диалог с Россией ради завершения военных действий на Украине.

«Нам нужна надежная система сдерживания, но нам также необходим диалог с Россией», — сказал Столтенберг в интервью изданию Spiegel, отметив, что для Европы Россия является крупнейшим соседом.

Он также напомнил, что рано или поздно потребуется разговор о новой архитектуре контроля над вооружениями, поскольку прежняя система, существовавшая даже в годы холодной войны, прекратила свое действие.

Ранее к диалогу с Москвой призвал французский президент Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что переговорщики от Украины не должны договариваться с российской делегацией самостоятельно. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала его позицию.

Политика #Мир
Обсуждение (2)
