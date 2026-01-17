Бывший генсек НАТО призвал к диалогу с Россией

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад вести диалог с Россией ради завершения военных действий на Украине.

«Нам нужна надежная система сдерживания, но нам также необходим диалог с Россией», — сказал Столтенберг в интервью изданию Spiegel, отметив, что для Европы Россия является крупнейшим соседом.

Он также напомнил, что рано или поздно потребуется разговор о новой архитектуре контроля над вооружениями, поскольку прежняя система, существовавшая даже в годы холодной войны, прекратила свое действие.

Ранее к диалогу с Москвой призвал французский президент Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что переговорщики от Украины не должны договариваться с российской делегацией самостоятельно. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала его позицию.