Человек и космос
Человек и космос
Взрыв высшего уровня зафиксирован на Солнце. ВИДЕО

Взрыв высшего уровня произошел на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышке присвоили класс X4.21, она является третьей по силе с начала 2025 года. По данным ученых, вспышка зарегистрирована в 15.13 по московскому времени в группе пятен 4366 (N16E04) — точно напротив Земли.

«Взрыв в случае подтверждения выброса плазмы в космос из его эпицентра может при таком расположении и мощности привести к исключительно сильному удару по планете», — отмечается в сообщении.

Астрономы уже зарегистрировали очень сильный импульсный рост излучения в области взрыва, однако признаков ухода вещества в межпланетное пространство пока не наблюдается. Событие продолжается, возможны повторные всплески.

Наука #Космос
