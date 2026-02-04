Взрыв высшего уровня зафиксирован на Солнце. ВИДЕО

Взрыв высшего уровня произошел на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышке присвоили класс X4.21, она является третьей по силе с начала 2025 года. По данным ученых, вспышка зарегистрирована в 15.13 по московскому времени в группе пятен 4366 (N16E04) — точно напротив Земли.

<br>

«Взрыв в случае подтверждения выброса плазмы в космос из его эпицентра может при таком расположении и мощности привести к исключительно сильному удару по планете», — отмечается в сообщении.

Астрономы уже зарегистрировали очень сильный импульсный рост излучения в области взрыва, однако признаков ухода вещества в межпланетное пространство пока не наблюдается. Событие продолжается, возможны повторные всплески.