Россия приступает к строительству АЭС в Европе

Первый бетон в фундамент строящейся в Венгрии АЭС «Пакш-2» зальют 5 февраля, старт строительства атомной станции ранее анонсировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По критериям МАГАТЭ, после заливки первого бетона объект будет считаться «строящейся атомной станцией». Венгерское ведомство по атомной энергии одобрило заливку первого бетона и строительство зданий пилотного энергоблока в ноябре прошлого года.

АЭС «Пакш-2» станет первым проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 третьего поколения на территории Евросоюза. Проект будет профинансирован за счет российского кредита в 10 миллиардов евро. Еще 2,5 миллиарда евро добавит Венгрия.

Сейчас на АЭС «Пакш-1», построенную советскими специалистами в 1980-е годы, приходится половина всей вырабатываемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной в 100 километрах к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет более чем в два раза — до 4 400 МВт. Россия уже приступила к сборке реакторов ВВЭР-1200 для венгерских энергоблоков.