Эксперт Bloomberg заявил об угрозе глобального голода

Глобальное потепление, истощение подземных вод и политические игры на фоне стремительно растущего населения Земли могут привести к голоду в мировом масштабе, заявил научный обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

На Земле живет в пять раз больше людей, чем в 1900 году. Но человечество питается лучше, чем когда бы то ни было за всю его историю. «Достигнуто это было благодаря трем вещям: повышению урожайности, улучшению водопользования и мировой торговле», — пишет эксперт.

Но, по его словам, все эти три достижения человечества оказались под угрозой. Глобальное потепление бьет по продуктивности сельского хозяйства. Многие растения приближаются к максимуму того, что они могут дать, отметил Фиклинг.

Важнейшая причина этого застоя, — истощение подземных вод. Примерно 70% водоносных горизонтов в мире сегодня находятся в состоянии долговременного упадка. Это создает угрозу сельскохозяйственным системам, существующим за счет орошения, пояснил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Изменение климата грозит войнами

Торговля издавна выручала голодающие страны, но и она оказалась под угрозой: на международную коммерцию все чаще смотрят как на игру, в которой есть победители и проигравшие. А ограничения на торговлю продовольствием используются в политических целях, добавил Фиклинг.

«Голод — это один из старейших инструментов политического принуждения. В более хаотичном, страдающем от климатических изменений мире было бы наивно исходить из того, что он ушел навсегда», — заключил Фиклинг.