НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт Bloomberg заявил об угрозе глобального голода

Источник:
Bloomberg
249 0
Голодающий ребенок
Фото: DFID - UK Department for International Development / CC BY 2.0

Глобальное потепление, истощение подземных вод и политические игры на фоне стремительно растущего населения Земли могут привести к голоду в мировом масштабе, заявил научный обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

На Земле живет в пять раз больше людей, чем в 1900 году. Но человечество питается лучше, чем когда бы то ни было за всю его историю. «Достигнуто это было благодаря трем вещям: повышению урожайности, улучшению водопользования и мировой торговле», — пишет эксперт.

Но, по его словам, все эти три достижения человечества оказались под угрозой. Глобальное потепление бьет по продуктивности сельского хозяйства. Многие растения приближаются к максимуму того, что они могут дать, отметил Фиклинг.

Важнейшая причина этого застоя, — истощение подземных вод. Примерно 70% водоносных горизонтов в мире сегодня находятся в состоянии долговременного упадка. Это создает угрозу сельскохозяйственным системам, существующим за счет орошения, пояснил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзменение климата грозит войнами

Торговля издавна выручала голодающие страны, но и она оказалась под угрозой: на международную коммерцию все чаще смотрят как на игру, в которой есть победители и проигравшие. А ограничения на торговлю продовольствием используются в политических целях, добавил Фиклинг.

«Голод — это один из старейших инструментов политического принуждения. В более хаотичном, страдающем от климатических изменений мире было бы наивно исходить из того, что он ушел навсегда», — заключил Фиклинг.

Еще по теме
Торговые сети потребовали уравнять маркетплейсы с обычной розницей
Рекордное количество поддельных масла и сыра обнаружили в магазинах
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США
Британские врачи назвали «здоровый» алкоголь для застолья
смотреть все
Экономика #Продукты #Здоровье #Еда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Lada Azimut удивила нахождением в Китае. ВИДЕО
Wildberries открыл виртуальную примерочную
Американский мессенджер внезапно стал популярен в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в аресте киллера
Страшный недуг разъел вооруженные силы Украины изнутри
Отказ ЕС от российского газа загнал Европу в зависимость от США
Эксперт Bloomberg заявил об угрозе глобального голода
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
22
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
18
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве