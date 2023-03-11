Новый вызов: изменение климата грозит голодом и войнами

Изменения климата на планете грозит тяжелейшими социальными катаклизмами — голодом, массовыми миграциями людей и новыми вооруженными конфликтами, предупредил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО), профессор Петтери Таалас.

Последние 100 лет — уникальны для планеты. Человечество активно использовало ископаемые ресурсы — уголь, нефть и газ. Это увеличило выбросы углекислого газа в атмосферу и привело к сильнейшему за последние 200 тысяч лет потеплению.

Самым страшным последствием изменения климата станут проблемы с чистой водой. Речь, прежде всего, о таянии ледников. «Многие крупные реки в мире берут начало в горных ледниках. Например, Индия и Китай получают большое количество чистой воды из ледников в Гималаях. И по мере уменьшения этих ледников, что сейчас и происходит, крупные реки во всем мире будут все меньше и меньше подпитываться водой», — пояснил профессор.

«Мы видим это в Азии, тут в Европе, в Альпах, а также в Северной Америке, в Скалистых горах, и в Южной Америке. По мере истощения ледников у нас будет меньше питьевой воды, воды для сельского хозяйства и промышленного производства. Лично я считаю, что последние изменения, связанные с атмосферными осадками и таянием ледников, являются наиболее серьезной проблемой», — сказал генсек ВМО в интервью ТАСС.

Мрачная перспектива

«Сценарии развития ситуации в Южной Европе, Африке, Южной Азии не очень обнадеживающие. То же самое можно сказать и про Северную и Южную Америку, где климат станет более засушливым, что негативно скажется на производстве продуктов питания. Мы ожидаем роста населения, особенно в Африке, и там вырисовывается не очень хорошая перспектива», — предупредил Таалас.

По его убеждению, это очень веская причина проявлять больше активности для смягчения последствий изменений климата, чтобы избежать дефицита воды. Уже есть страны, страдающие от сильных засух. Например, перед Эфиопией и Сомали эта проблема стоит уже долгое время.

Генсек ВМО обратил внимание, что одной из причин народных волнений и беспорядков, так называемой «Арабской весны» была засухи в Ливии, Тунисе, Египте и Сирии. Они привели к нехватке продовольствия, безработице в сельской местности. И ситуация в этих страна, по его словам, далека от стабильной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сибирь ждет климатический рай

«Были и другие причины этих кризисов, но риск возникновения таких кризисов увеличивается. Например, во многих странах Африки сейчас очень трудные условия жизни, а климатические изменения только усугубят положение. Это приведет к росту миграции населения, к локальным кризисам и даже вооруженным столкновениям», — подчеркнул Таалас.

Но есть и плюсы

Наиболее активно потепление климата отмечается в арктической зоне. В этом регионе произошло уменьшение площади морского льда и снежного покрова на 70%. В 2020 году в российском арктическом Верхоянске летом была зафиксирована температура плюс 38 градусов.

На Севере есть и положительные моменты от изменения климата. «Мы ожидаем появление новых маршрутов для морских перевозок в этой части света. Появятся более короткие маршруты из Азии в Европу или из Европы к западному побережью Северной Америки. Происходят изменения в биосфере — более бурный рост деревьев и другой растительности, а также увеличивается длительность сезона земледельческих работ», — сказал профессор.

Но при этом он посоветовал не обольщаться жителям северных регионов: «У вас в России много городов и объектов инфраструктуры, которые были построены в зоне вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты приведет к разрушению многих объектов, также существует риск выброса метана и двуокиси углерода в результате таяния заболоченных земель в регионе», — заключил генсек ВМО.