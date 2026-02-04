НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почти половина стоматологий в России работают нелегально

Источник:
Sibnet.ru
215 0
Стоматология
Фото: © Freepik.com

Около половины стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона, говорится в исследовании Общественной потребительской инициативы (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств.

Почти каждая вторая стоматологическая клиника в России не имеет лицензии или регистрации в Федеральной государственной информационной системе мониторинга за движением лекарственных препаратов и в Госинформсистеме мониторинга за оборотом товаров, приводят «Известия» результаты исследования.

Рынок стоматологических услуг в 2025 году превысил 800 миллиардов рублей и продолжает активно развиваться. При этом его значительная часть находится в «серой зоне», что создает серьезные риски для здоровья граждан, а также наносит ущерб бюджету и добросовестным участникам рынка, сказано в исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсе о зубной щетке: как чистят зубы в XXI веке

Анализ показал существенную разницу в уровне нарушений между индивидуальными предпринимателями (ИП) и юридическими лицами. У ИП этот показатель составил 56%, в то время как у юридических лиц – 11,5%. Учитывая, что более 70% стоматологического сектора приходится на ИП, средний уровень нарушений в отрасли достигает примерно 45%.

ОПИ направила соответствующий документ главе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой принять меры для борьбы с нелегальными стоматологическими учреждениями.

Еще по теме
Запойный просмотр сериалов связали с ментальными проблемами
Врач объяснила причину снижения либидо
Что такое гликемический индекс
Онищенко оценил угрозу распространения вируса Нипах
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Мужское достоинство героя приквела «Игры престолов» восхитило зрителей
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
26
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
15
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»