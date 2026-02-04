Почти половина стоматологий в России работают нелегально

Около половины стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона, говорится в исследовании Общественной потребительской инициативы (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств.

Почти каждая вторая стоматологическая клиника в России не имеет лицензии или регистрации в Федеральной государственной информационной системе мониторинга за движением лекарственных препаратов и в Госинформсистеме мониторинга за оборотом товаров, приводят «Известия» результаты исследования.

Рынок стоматологических услуг в 2025 году превысил 800 миллиардов рублей и продолжает активно развиваться. При этом его значительная часть находится в «серой зоне», что создает серьезные риски для здоровья граждан, а также наносит ущерб бюджету и добросовестным участникам рынка, сказано в исследовании.

Анализ показал существенную разницу в уровне нарушений между индивидуальными предпринимателями (ИП) и юридическими лицами. У ИП этот показатель составил 56%, в то время как у юридических лиц – 11,5%. Учитывая, что более 70% стоматологического сектора приходится на ИП, средний уровень нарушений в отрасли достигает примерно 45%.

ОПИ направила соответствующий документ главе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой принять меры для борьбы с нелегальными стоматологическими учреждениями.