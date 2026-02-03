Эпштейну предлагали «тонны 16-летних девушек» из России

Организаторы конкурсов красоты из России предлагали американцу Джеффри Эпштейну, впоследствии обвиненному в торговле несовершеннолетними, отобрать «лучших девушек» со всей страны, следует из опубликованных материалов дела.

В опубликованных минюстом США документах отмечается, что Эпштейну предлагали «провести конкурс моделей в России». «Это может быть "Мисс Россия", или "Модель России", или "Модель для Victoria Secret", — приводит «Газета.ру» материалы дела.

Как следует из документов, с соответствующим предложением к Эпштейну обратился некий Антон (без указания фамилии).

«У него большой опыт в организации модельных конкурсов. Этот конкурс мы можем организовать для вас. Это будет весело и интересно, мы предварительно отберем всех лучших девушек со всей России», — писал неназванный собеседник Эпштейну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Остров Эпштейна: педофильский рай

Собеседник Эпштейном подчеркнул, что «во время этого отбора у нас будут тонны девушек около 16 (лет) в финале». Переписка датирована 28 ноября 2011 года.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Его обвинили торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.