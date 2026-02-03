НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Эпштейну предлагали «тонны 16-летних девушек» из России

Источник:
«Газета.ру»
457 2
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн
Фото: U.S. Virgin Islands, Department of Justice

Организаторы конкурсов красоты из России предлагали американцу Джеффри Эпштейну, впоследствии обвиненному в торговле несовершеннолетними, отобрать «лучших девушек» со всей страны, следует из опубликованных материалов дела.

В опубликованных минюстом США документах отмечается, что Эпштейну предлагали «провести конкурс моделей в России». «Это может быть "Мисс Россия", или "Модель России", или "Модель для Victoria Secret", — приводит «Газета.ру» материалы дела.

Как следует из документов, с соответствующим предложением  к Эпштейну обратился некий Антон (без указания фамилии).

«У него большой опыт в организации модельных конкурсов. Этот конкурс мы можем организовать для вас. Это будет весело и интересно, мы предварительно отберем всех лучших девушек со всей России», — писал неназванный собеседник Эпштейну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОстров Эпштейна: педофильский рай

Собеседник Эпштейном подчеркнул, что «во время этого отбора у нас будут тонны девушек около 16 (лет) в финале». Переписка датирована 28 ноября 2011 года.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Его обвинили торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

Еще по теме
Чета Клинтонов даст показания по делу Эпштейна
Найдено тело похищенного в Петербурге девятилетнего мальчика
Остров Эпштейна: педофильский рай среди океана
Трампа связали с изнасилованием 13‑летней девочки
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

DRAGONWAY

Все еще не поняли,что западу верить нельзя.Посмотрим во-что выльется данный жест