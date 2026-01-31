НАВЕРХ
Спецпредставитель российского президента улетел в США

Источник:
Sibnet.ru
111 0
Кирилл Дмитриев улетел в США
Фото: E233renmei / CC BY-SA 3.0

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев улетел в США на переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

«Снова в Майами», — написал Дмитриев на своей личной странице в соцсети, сопроводив публикацию изображением самолета, который подлетает к Майами

Визит Дмитриева в Майами был согласован в преддверии второго раунда переговоров делегаций России и Украины по условиям будущего мирного соглашения. Встреча начнется 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться два дня.

С американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

«Мы воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над установлением мира на Украине, и благодарны за важную роль президента США Дональда Трампа в стремлении к прочному миру», — написал Уиткофф в соцсети Х, комментируя переговоры в Майами.

Уиткофф уточнил, что встреча с Дмитриевым направлена на «достижение мирного урегулирования конфликта на Украине».

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

rumatam

ну и пусть себе живет в Майами .......