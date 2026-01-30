НАВЕРХ
Трамп задумал отправить спецназ в Иран

Источник:
The New York Times
Спецназ США
Фото: USASOC News Service

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность операций с участием американского спецназа на территории Ирана, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Глава Белого дома рассматривает вариант нанесения серии ударов по объектам, непосредственно связанным с руководством Исламской республики, чтобы «создать в стране хаос и условия для смены власти», рассказали источники.

По их словам, речь, в том числе идет о проведении рейдов силами специальных операций США на территории Ирана.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности.

Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Ранее Трамп заявил, что Иран должен отказаться от ядерного оружия и прекратить насилие над протестующими. Он напомнил, что Соединенные Штаты отправили армаду кораблей в Персидский залив.

Политика #Мир #Армия
