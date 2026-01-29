Трамп приготовил несколько вариантов удара по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает различные варианты нанесения ударов по Ирану, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам источников, один из вариантов предусматривает авиаудары по лидерам Ирана и силовикам, которых США считают ответственными за подавление акций протеста. Изучается также возможность атаки на иранские ядерные объекты.

Трамп стал рассматривать возможность нанесения нового масштабного удара после того, как попытка переговоров между США и Ираном провалилась, рассказали источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Куба или Иран: где новая цель Трампа

Самым проблемным вопросом стало требование США к Ирану ограничить дальность своих баллистических ракет, подчеркнули собеседники канала. Тегеран отказался от этого требования и готов обсуждать только ядерную программу.

Трамп накануне сообщил, что в направлении Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем та, что состоялась летом 2025 года.