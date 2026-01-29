НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп приготовил несколько вариантов удара по Ирану

Источник:
CNN
275 2
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает различные варианты нанесения ударов по Ирану, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам источников, один из вариантов предусматривает авиаудары по лидерам Ирана и силовикам, которых США считают ответственными за подавление акций протеста. Изучается также возможность атаки на иранские ядерные объекты.

Трамп стал рассматривать возможность нанесения нового масштабного удара после того, как попытка переговоров между США и Ираном провалилась, рассказали источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуба или Иран: где новая цель Трампа

Самым проблемным вопросом стало требование США к Ирану ограничить дальность своих баллистических ракет, подчеркнули собеседники канала. Тегеран отказался от этого требования и готов обсуждать только ядерную программу.

Трамп накануне сообщил, что в направлении Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем та, что состоялась летом 2025 года.

Политика #Мир #Военная политика
