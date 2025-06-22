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США применили против Ирана невидимки B‑2 с «супербомбами» GBU‑57

Источник:
Sibnet.ru
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Стелс-бомбардировщик B-2 Spirit
Стелс-бомбардировщик B-2 Spirit
Фото: DoD

Вооруженные силы США в ударах по ядерным объектам Ирана задействовали стелс-бомбардировщики B-2 Spirit , которые несли противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP.

GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) — мощнейший неядерный боеприпас в арсенале США, специально разработанный для поражения глубоко заглубленных целей в твердой породе.

На ядерный объект в Фордо сброшено 12 GBU-57A/B MOP. Еще две такие бомбы применены по объекту в Натанзе, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, параллельно по объектам в Натанзе и Исфахане был нанесен ракетный удар 30 крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk, запущенными с борта американских подводных лодок.

Поразили ли “супербомбы” ядерные объекты в Иране достоверно не известно. Есть мнение, что иранцы эти объекты строили исходя из возможности применения по ним более мощного атомного оружия.


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