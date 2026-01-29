Подсчитана средняя зарплата российских геймеров

Средняя предлагаемая зарплата геймерам и стримерам в 2025 году превысила 99 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито Работы».

Такие позиции предполагают гибкий график и проектный формат сотрудничества, поэтому доход специалистов может складываться из фиксированной ставки, процента от просмотров, рекламных интеграций и донатов аудитории, отметили эксперты платформы.

По структуре спроса на рынке лидируют стримеры — авторы онлайн-трансляций, которые в реальном времени показывают игровой процесс, общаются с аудиторией и создают развлекательный или обучающий контент.

На них приходится 81% всех вакансий на платформе, связанных с игровой индустрией. Средняя зарплата для этих специалистов составляет почти 105 тысяч рублей. Геймеры занимают 19% вакансий со средним зарплатным предложением около 73тысяч рубля в месяц.

Больше всего готовы платить стримерам в Москве — в среднем 106 964 рубля в месяц. В Санкт-Петербурге кандидаты могут рассчитывать в среднем на 103 407 рублей. Замыкает топ-3 Новосибирск со средним зарплатным предложением 92 867 рублей.