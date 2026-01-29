НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Подсчитана средняя зарплата российских геймеров

Источник:
Sibnet.ru
309 0
Оптика Росетеком
Фото: © Sibnet.ru

Средняя предлагаемая зарплата геймерам и стримерам в 2025 году превысила 99 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито Работы».

Такие позиции предполагают гибкий график и проектный формат сотрудничества, поэтому доход специалистов может складываться из фиксированной ставки, процента от просмотров, рекламных интеграций и донатов аудитории, отметили эксперты платформы.

По структуре спроса на рынке лидируют стримеры — авторы онлайн-трансляций, которые в реальном времени показывают игровой процесс, общаются с аудиторией и создают развлекательный или обучающий контент.

На них приходится 81% всех вакансий на платформе, связанных с игровой индустрией. Средняя зарплата для этих специалистов составляет почти 105 тысяч рублей. Геймеры занимают 19% вакансий со средним зарплатным предложением около 73тысяч рубля в месяц.

Больше всего готовы платить стримерам в Москве — в среднем 106 964 рубля в месяц. В Санкт-Петербурге кандидаты могут рассчитывать в среднем на 103 407 рублей. Замыкает топ-3 Новосибирск со средним зарплатным предложением 92 867 рублей.

Еще по теме
Госдума обсудит самозапрет на платежи в компьютерных играх
Ученые нашли приносящие счастье видеоигры
Нью-Йорк воссоздали в Minecraft в натуральную величину. ВИДЕО
«Мир танков» установил абсолютный рекорд онлайна
смотреть все
Игры #Онлайн-игры #Рынок труда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Новый имидж иноагента Максима Галкина восхитил соцсети
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться