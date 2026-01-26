НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира

Источник:
Sibnet.ru
688 8
Ракетный комплекс «Ярс»
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи государств мира Global Firepower. Украина оказалась на 20-м месте.

Global Firepower оценивает военную мощь 145 стран по более чем 60 критериям, среди которых географическое положение, логистические возможности, состояние реального сектора экономики и финансов, оборонные расходы, мобилизационные ресурсы, а также исключительно военные аспекты.

По ключевым показателям Россия занимает в среднем со второе по четвертое место, первое место — по подводным лодкам, минному арсеналу, а также водным путям и размеру территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТу-95: история «Русского медведя»

Россия занимает лидирующие позиции в нескольких категориях вооружения и техники: самоходные и буксируемые артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и флот тральщиков.

Лидер рейтинга — США, третье место занимает Китай. В топ-5 вошли Индия и Республика Корея. В десятку лидеров составители рейтинга включили Францию, Японию, Великобританию, Турцию и Италию. Украина замыкает топ-20.

Оборона #Военная политика #Армия
