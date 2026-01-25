НАВЕРХ
Ученые доказали, что смартфоны усиливают боль от одиночества

Источник:
Computers in Human Behavior
Девушка со смартфоном
Фото: © Freepik.com/

Ученые из Университетской клиники Гейдельберга связали чрезмерное использование смартфона с «социальной болью» — реакцией мозга на социальное отвержение.

Смартфоны давно стали инструментом поддержания контактов, а для некоторых людей стремление постоянно быть на связи может быть попыткой избежать одиночества. Это доказал эксперимент, проведенный учеными.

Участников эксперимента разделили на две группы: тех, «кого не оторвать от смартфона» и контрольную группу. Во время МРТ они выполняли задания, имитирующие социальное включение и исключение.

Оказалось, что люди, зависимые от смартфонов, воспринимают социальную изоляцию как более эмоционально болезненный опыт на нейронном уровне.

Повышенная чувствительность к социальному отвержению может заставлять таких людей чаще обращаться к смартфону как к способу защиты от изоляции, приводит журнал Computers in Human Behavior отчет ученых.

Смартфоны в этом случае не просто вызывают зависимость, а усиливают эмоциональную уязвимость, отметили исследователи.

Наука #Психо
