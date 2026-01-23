НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарову рассмешили слова главы МИД Норвегии о викингах на Украине

Источник:
RT
183
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «псевдоисторическими байками» рассказ министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйдео о «путешествовавших по Украины викингах».

Захарова обратила внимание на недавний визит Эйде на Украину, где он участвовал в церемонии открытия подаренной Норвегией копии рунического камня Альстада. «Все это посвящено викингу, якобы погибшему в этих местах около 1 тысячи лет назад», — приводит RT слова представителя МИД России

Она отметила «интересные и смелые высказывания на историческую тему» Эйде, который «поведал о путешествии викингов по территории нынешней Украины, якобы доплывших до таких городов, как Днепропетровск, Запорожье и Херсон».

Захарова сказала, что Эйде совершенно не смутило, что эти города были основаны Российской империей в XVIII веке.

«Какие псевдоисторические байки только ни рассказывают западноевропейские сказочники, лишь бы только сохранять ставку на неонацистское тщеславие Банковой», — заключила представитель МИД России.

Политика #Мир #Курьезы
