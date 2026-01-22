Французский флот захватил танкер из России

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, «прибывший из России», сообщил французский президент Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«Эта операция проводилась в открытом море, в Средиземном море, при содействии ряда наших союзников. Она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву», — написал он.

Макрон уточнил, что танкер находится под санкциями и якобы шел под поддельным флагом. Он был взят на абордаж при поддержке союзников. Захват танкера направлен против деятельности так называемого теневого флота России, подчеркнул французский лидер.

Согласно сообщению морской префектуры Франции, танкер Grinch шел из Мурманска, судно ходит под флагом Коморских островов. Судну после задержания предписано направиться в указанный французскими властями порт.