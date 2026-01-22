НАВЕРХ
Французский флот захватил танкер из России

Источник:
Sibnet.ru
235 2
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, «прибывший из России», сообщил французский президент Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«Эта операция проводилась в открытом море, в Средиземном море, при содействии ряда наших союзников. Она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву», — написал он.

Макрон уточнил, что танкер находится под санкциями и якобы шел под поддельным флагом. Он был взят на абордаж при поддержке союзников. Захват танкера направлен против деятельности так называемого теневого флота России, подчеркнул французский лидер.

Согласно сообщению морской префектуры Франции, танкер Grinch шел из Мурманска, судно ходит под флагом Коморских островов. Судну после задержания предписано направиться в указанный французскими властями порт.

Экономика #Недра и ТЭК
Обсуждение (2)
Топ комментариев

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

Wolf Hound

25 лет за 11 жизней? ПОЗОР!!!!!!!!!!

Удавиков

у трампа все мысли сейчас о гренландии, попрошайке нечего дать

ben2005

Убил одного - дадут 10 лет, убил 11 - 25. По два года за убийство!