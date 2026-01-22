Человечество достигло «водного банкротства»

Человечество достигло стадии «водного банкротства», констатировали исследователи Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья при Университете ООН.

Многие реки, озера и водоносные горизонты планеты доведены до необратимого истощения, говорится в докладе организации. Потребление воды из них превышает возможности их естественного пополнения, восстановить их уже невозможно.

Среди самых ярких примеров специалисты назвали почти высохшие Аральское море и озеро Чад. Также регулярно пересыхают реки Колорадо, Инд (в низовьях перед впадением в Аравийское море), Хуанхэ (в районе Бохайского залива). Ситуация усугубляется сокращением ледников.

По оценкам ученых, за последние полвека на планете исчезло около 410 миллионов гектаров водно-болотных угодий, что сравнимо с площадью Европейского союза. Две трети критически важных для человечества водоносных горизонтов значительно снизили уровень грунтовых вод.

Авторы исследования предложили установить по всему миру режим строгой водной экономии. Он должен включать внедрение сберегающих воду технологий, оптимизацию ирригационных систем, а также переход на выращивание культур, которые требуют меньше влаги.