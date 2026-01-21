Российская армия в преддверии Дня инженерных войск получила очередную партию машин разграждения ИМР-3, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».

«Эта уникальная инженерная техника активно используется в ходе СВО. По результатам ее применения и с учетом предложений военных ИМР-3М, как и танки, оснащаются комплексами РЭБ и дополнительной антидроновой защитой», — сказано в сообщении опубликованном в телеграм-канале «Уралвагонзавода».

Машина разграждения третьего поколения базируется на платформе танка Т-90 с усиленным уровнем противорадиационной защиты.

Она несет на себе универсальный бульдозерный отвал с гидроприводом. Оснащена телескопической стрелой, которая выполняет несколько функций: манипулятор, грейфер, ковш с прямой и обратной лопатой, скребок-рыхлитель.

Колейный минный трал с электромагнитной приставкой дает возможность ИМР-3М самостоятельно преодолевать минные поля и создавать проходы в минных заграждениях.