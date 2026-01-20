«Марсианское» северное сияние вспыхнуло в Красноярском крае. ФОТО

Ночное небо над Ванаварой в Красноярском крае неожиданно вспыхнуло ярко-малиновым цветом — фотографии северного сияния опубликовал заповедник «Тунгусский».

«Обычно полярное сияние выглядит плавно и мягко. Но тут все пошло иначе: небеса стали прямо-таки марсианского оттенка. И честно говоря, была лишь одна мысль: "Это вообще планета Земля или мы уже переехали на Марс?"» — говорится в сообщении заповедника.

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН, в ночь на вторник, 20 января, над Россией и европейской частью континента исключительно сильные полярные сияния, одни из наиболее мощных в XXI веке. Их нижняя граница опускалась до широты около 40 градусов.

Предстоящей ночью возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью.