Морозы взвинтили продажи обогревателей

Россияне резко нарастили покупки обогревателей в преддверии крещенских морозов, следует из опубликованных данных федеральной сети «М.Видео». За последнюю неделю оборот в этой категории вырос на 75%.

Наибольшую активность аналитики зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Именно в этих городах спрос на теплотехнику оказался наиболее высоким на фоне ожидания резкого понижения температур.

Покупатели в основном отдавали предпочтение компактным и универсальным устройствам. Лидерами продаж стали тепловентилятор Rapid RFH/S-0120B, а также конвекторы Zanussi ZCH/S-2000 MR и Ballu BEC/SEM-1500.

В целом в топ обогревателей входят тепловентиляторы, конвекторы, тепловые пушки, масляные радиаторы и электрокамины.