Атаковавший резиденцию Путина дрон показали на видео

Минобороны России опубликовало видео, на котором показало беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

На обнародованных в телеграм-канале ведомства кадрах демонстрируется украинский дрон «Чаклун-В», сбитый расчетом ПВО. В результате анализа обломков беспилотника было установлено, что его боевая часть представляет собой фугасный заряд весом шесть килограммов.

По оценкам экспертов, дальность полета БПЛА «Чаклун-В» самолетного типа в этой модификации составляет более 900 километров, при этом он способен находиться в воздухе порядка восьми часов.

ВСУ атаковали резиденцию Путина в Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря сразу с нескольких направлений. Дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Пострадавших и повреждений нет.

