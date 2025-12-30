НАВЕРХ
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Aura

Источник:
Sibnet.ru
301 2
Lada Aura
Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ с 1 января 2026 года снизит цены на флагманский седан Lada Aura и универсал Lada Largus, сообщила пресс-служба компании.

«Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%», — говорится в пресс-релизе.

С 1 января 2026 года начальная цена Lada Aura уменьшится на 354 тысяч рублей и составит 2,245 миллиона рублей (-14%). Цена Lada Largus снизится на 73 тысячи рублей и составит 1,587 миллиона рублей (-3,8%).

Цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся. Цена версии 2026 модельного года, недавно получившей дополнительное оборудование, составит 1,581 миллиона рублей.

Начальные цены на другие модели также изменятся:

  • Lada Granta — 850 тысяч рублей (+1,9%);
  • Lada Iskra — 1,277 миллиона рублей (+1,8%);
  • Lada Niva Legend — 1,099 миллиона рублей (+1,8%),
  • Lada Niva Travel — 1,420 миллиона рублей (+ 1,9%).
Авто #Авторынок
