Война, любовь и комета: главные заявления Путина на прямой линии

Президент Владимир Путин 19 декабря провел прямую линию и пресс-конференцию. Мероприятие в Гостином дворе продлилось 4 часа 28 минут. Собрали самые громкие ответы и заявления российского лидера.

Всего Путину прислали более 3 миллионов вопросов. В прямом эфире он ответил на 103. Ключевыми темами общения президента с журналистами и гражданами стали мирный план по Украине, ситуация на фронте, демография, экономика, цифровой суверенитет.

Украина

Москва готова и хочет завершить украинский конфликт мирным путем, нам бы очень хотелось, чтобы в следующем году мы жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Россия стремится к тому, чтобы решить все спорные вопросы дипломатией.

СВО

Стратегическая инициатива после освобождения Курской области «целиком и полностью» перешла к российской армии, войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. На данный момент в боевых действиях с российской стороны принимают участие 700 тысяч человек.

Группировка ВСУ из 15 батальонов в районе Купянска окружена, в ближайшее время Вооруженные силы РФ возьмут под контроль город Красный Лиман в ДНР, после чего армия начнет движение к основному укрепрайону украинской армии на Донбассе — Славянску.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: © пресс-служба президента РФ

По количеству дронов — да, у нас не хватает тяжелых беспилотников, таких как «Баба Яга» у ВСУ, но в целом по количеству дронов российская армия превосходит противника практически на всех участках фронта.

Запад

Новых конфликтов не будет, если Запад станет относиться к России с уважением и соблюдать ее интересы. Мы готовы работать: и с Великобританией, и с Европой, и с США. Но на равных. При уважительном отношении друг к другу.

Мирный план Трампа

Москва согласилась на «определенные компромиссы» при согласовании мирного плана президента США Дональда Трампа, теперь «мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов». Американский лидер прилагает серьезные усилия по завершению конфликта на Украине.

Объект 3I/ATLAS

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае», — сказал российский лидер после вопроса, что же такое 3I/ATLAS — комета или космический корабль.

Квартира в Кремле

Путин рассказал, что его кремлевские апартаменты обустроили еще во времена президентства Бориса Ельцина, после чего там ничего не менялось. Именно поэтому они выглядят такими неуютными. Президент уточнил, что он живет в Кремле и его все устраивает.

Экономика

Рост ВВП составляет 1% — это осознанные действия со стороны правительства и Центробанка, они связаны с курсом на сдерживание инфляции, которая к концу года может опуститься до 5,7-5,8%. Реальные зарплаты за год выросли на 4,5%, уровень безработицы упал до 2,2%.

Демография

Коэффициент рождаемости в России — 1,4%, нужно увеличить его до 2%. Кабмину предстоит подумать над продлением пособий по уходу за ребенком до трех лет. Необходимо также подумать о продлении работы детсадов до 20.00.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: © пресс-служба президента РФ

С 1 января 2026 года заработают семейные налоговые выплаты. Появится возможность получения налогового вычета в семьях, где доходы менее полутора прожиточных минимумов на человека. Из уплаченных 13% НДФЛ государство вернет 7%.

Интернет

Создание мессенджера Max позволило России достичь полного цифрового суверенитета, это «точно был правильный шаг». Есть только три страны, которые им обладают на сегодня: США, Китай и Россия.

Отмены отключений мобильного интернета не будет, так как ограничения снижают опасность при налетах дронов. Запрещать зарубежные нейросети в России не будут, однако такие компании должны соблюдать российские законы.

Колдуны

Оккультные услуги и всякие там колдуны — «бред», однако при обсуждении возможного запрета таких услуг на законодательном уровне необходимо действовать аккуратно, чтобы не нарушать права человека и «не перебрать с ограничениями».

Любовь

Неожиданный вопрос о том, влюблен ли он, главе государства в ходе прямой линии задала журналистка. «Да», — коротко ответил Путин, не раскрыв, в кого именно и сразу же перейдя к следующей теме.

Глава государства также положительно оценил ранние браки: «У народов Кавказа есть очень хорошая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример».