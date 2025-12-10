НАВЕРХ
Зеленский признался в отсутствии у Украины шансов попасть в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина не имеет реальных шансов стать членом НАТО из-за противодействия ряда стран, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», — приводит слова Зеленского украинское издание «Страна».

Он также подчеркнул, что готов к проведению выборов на Украине. По его словам, голосование можно будет подготовить за 60-90 дней.

Ранее Трамп заявил, что понимание, что Украина не должна вступить в НАТО, было уже давно. «Честно говоря, это было задолго до [президента РФ Владимира] Путина», – добавил он.

Президент США также заявил, что Зеленский «использует конфликт», чтобы не проводить выборы, но «украинский народ должен иметь право выбора».

Трамп также выразил уверенность, что Киев намеренно затягивает переговоры и заявил о растущем разочаровании Зеленским.

