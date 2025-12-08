НАВЕРХ
Трамп заявил, что Зеленскому не понравился мирный план

Источник:
ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не нравится проект мирного урегулирования на Украине.

«Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По словам президента США, «он несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», еще раз отметив, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением американских властей.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать.

Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов.

Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным посетили спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и его зять, предприниматель Джаредом Кушнером. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана и договорились о продолжении контактов.

В штате Флорида ранее завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

volodey19760802

Добровольная принудиловка продолжается...

pepelmetal

Ну понятно что ты больше всех вместе взятых экспертов знаешь, но ты бы им помог что-ли, поделился бы...

pepelmetal

Ага, расскажи это экипажу СУ-34, который ушёл от 6 патриотов

Voland2

Да работодатели скорее удавятся, чем заплатят сверхурочные...