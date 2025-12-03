НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин провел пятичасовые переговоры с посланниками Трампа

Источник:
Sibnet.ru
304 0
Переговоры Владимира Путина с посланниками Дональда Трампа
Встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел пятичасовые переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В беседе также принял участие зять Дональда Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

«Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной», —сказал помощник президента России Юрий Ушаков. Обсуждались документы, «которые американцы какое-то время назад передали в Москву», добавил он.

Ушаков отказался раскрывать суть этих документов. «Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине», — лишь сказал он.

По его словам, Путин сообщил американской делегации, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны. В частности, поднимался территориальный вопрос.

Мерц узнал об американском мирном плане из новостей

«Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать», — отметил Ушаков.

Путин передал Трампу через Уиткоффа дружеский привет и несколько важных политических сигналов. Речь, в том числе, шла об «огромных перспектива будущего экономического взаимодействия двух стран», уточнил Ушаков.

Еще по теме
Главы МИД стран НАТО обсудят судьбу Украины
Спецпредставитель Путина назвал 2 декабря важным днем для мира
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
Мадуро пообещал Трампу уйти с поста президента Венесуэлы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

вам эмалированным майдан 2014 г. ещё долго аукаться будет. яп сказал на поколения вперёд.и нужно сказать...

Voland2

20 лет назад в городе было 3 крупнейших в России лесопромышленных комбината... Лесоперевалочный баз...

Wolf Hound

Плохой показатель - это цены на новый автоваз.

mosquito__2010

и тут очень уместна песенка фунтика про карамельку за щекою. уж такова ваша эмалированная судьба. аминь.