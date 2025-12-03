Путин провел пятичасовые переговоры с посланниками Трампа

Встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Президент России Владимир Путин провел пятичасовые переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В беседе также принял участие зять Дональда Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

«Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной», —сказал помощник президента России Юрий Ушаков. Обсуждались документы, «которые американцы какое-то время назад передали в Москву», добавил он.

Ушаков отказался раскрывать суть этих документов. «Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине», — лишь сказал он.

По его словам, Путин сообщил американской делегации, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны. В частности, поднимался территориальный вопрос.

«Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать», — отметил Ушаков.

Путин передал Трампу через Уиткоффа дружеский привет и несколько важных политических сигналов. Речь, в том числе, шла об «огромных перспектива будущего экономического взаимодействия двух стран», уточнил Ушаков.