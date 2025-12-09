НАВЕРХ
Депутат рассказал, когда НДС вернется к прежнему уровню

«Абзац»
Фото: © Sibnet.ru

Налог на добавленную стоимость (НДС) может быть снижен до прежнего уровня в 20% через три года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Можно сказать, что это повышение НДС на время СВО. Думаю, что года через два-три произойдет понижение до прежнего значения — 20%», — сказал депутат в разговоре с изданием «Абзац».

Аксаков считает, что военный конфликт с Украиной закончится раньше, но снижение налога должно быть постепенным.

По его словам, в данный момент надо выполнять задачи финансирования оборонного комплекса, на которые требуются бюджетные источники. В мирное время таких расходов не будет, отметил он.

Повышение НДС в России до 22% произойдет с 1 января 2026 года. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 ноября.

