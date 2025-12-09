Вице-премьер Патрушев оценил запасы красной икры в России

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заверил россиян, что дефицита красной икры на Новый год в России не будет, она — в достаточном количестве. Об этом заявил РИА Новости.

«Я думаю, что не будет здесь проблем», — сказал Патрушев РИА Новости. «В достаточном количестве», — отметил он.

Рыбный союз ранее заявил, что объективных причин для роста цен на красную рыбу и лососевую икру в преддверии Нового года нет. Икры в этом сезоне было произведено на 39% больше, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Икра красная: ГОСТ и секреты выбора

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Сравни», стоимость бутербродов с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13%, с 969 до 1090 рублей.

При этом продажи красной икры за девять месяцев 2025 года упали на 45,1% в натуральном выражении и на 10,1% — в стоимостном.