НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Вице-премьер Патрушев оценил запасы красной икры в России

Источник:
РИА Новости
207 2
Икра
Фото: © Sibnet.ru

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заверил россиян, что дефицита красной икры на Новый год в России не будет, она — в достаточном количестве. Об этом заявил РИА Новости.

«Я думаю, что не будет здесь проблем», — сказал Патрушев РИА Новости. «В достаточном количестве», — отметил он.

Рыбный союз ранее заявил, что объективных причин для роста цен на красную рыбу и лососевую икру в преддверии Нового года нет. Икры в этом сезоне было произведено на 39% больше, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИкра красная: ГОСТ и секреты выбора

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Сравни», стоимость бутербродов с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13%, с 969 до 1090 рублей.

При этом продажи красной икры за девять месяцев 2025 года упали на 45,1% в натуральном выражении и на 10,1% — в стоимостном.

Еще по теме
Названы самые дорогие салаты на Новый год
Половина оливкового масла оказалась фальсификатом
Власти задумались о запрете манипуляций с весом товаров в магазинах
Зачем нужна вода с электролитами, и где ее взять
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Путин назвал причину распада СССР
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Япония отказалась от европейского плана конфискации активов России
Депутат рассказал, когда НДС вернется к прежнему уровню
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

pepelmetal

Ну понятно что ты больше всех вместе взятых экспертов знаешь, но ты бы им помог что-ли, поделился бы...

pepelmetal

Ага, расскажи это экипажу СУ-34, который ушёл от 6 патриотов

Qprovessional

всех бюджетников добровольно принудительно согнали

Uynachalnica

Наконец то, обогнали даже США!