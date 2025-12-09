Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

Граждане, пребывающие в запасе, — это все мужчины, состоящие на воинском учете, которые ранее служили в Вооруженных силах или имели законные основания не проходить срочную службу.

«Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», — говорится в документе.

Они будут проходить:

в Вооруженных силах России;

в войсках Росгвардии;

в спасательных воинских формированиях МЧС;

в органах государственной охраны и ФСБ.

Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.

На них будут распространяться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены для проходящих военные сборы граждан запаса.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.

Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент РФ. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток.