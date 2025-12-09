НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Источник:
Sibnet.ru
205 0
Призывники
Фото: © Минообороны России

Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

Граждане, пребывающие в запасе, — это все мужчины, состоящие на воинском учете, которые ранее служили в Вооруженных силах или имели законные основания не проходить срочную службу.

«Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», — говорится в документе.

Они будут проходить:

  • в Вооруженных силах России;
  • в войсках Росгвардии;
  • в спасательных воинских формированиях МЧС;
  • в органах государственной охраны и ФСБ.

Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.

На них будут распространяться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены для проходящих военные сборы граждан запаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоенные сборы: ответы на тревожные вопросы

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.

Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент РФ. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток.

Еще по теме
Сырский признал тотальное наступление России
Путину доложили о взятии Покровска и Волчанска
Раскрыт средний возраст украинских военных
Рэпер Macan ушел в армию
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Путин назвал причину распада СССР
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Корпоративную выплату при рождении ребенка повысят до 1 млн рублей
Офлайн‑магазины вслед за банками пошли войной на маркетплейсы
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

volodey19760802

Добровольная принудиловка продолжается...

pepelmetal

Ну понятно что ты больше всех вместе взятых экспертов знаешь, но ты бы им помог что-ли, поделился бы...

pepelmetal

Ага, расскажи это экипажу СУ-34, который ушёл от 6 патриотов

Qprovessional

всех бюджетников добровольно принудительно согнали