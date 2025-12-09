Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.
Граждане, пребывающие в запасе, — это все мужчины, состоящие на воинском учете, которые ранее служили в Вооруженных силах или имели законные основания не проходить срочную службу.
«Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», — говорится в документе.
Они будут проходить:
- в Вооруженных силах России;
- в войсках Росгвардии;
- в спасательных воинских формированиях МЧС;
- в органах государственной охраны и ФСБ.
Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.
На них будут распространяться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены для проходящих военные сборы граждан запаса.
Сборы граждан РФ, находящихся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.
Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент РФ. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток.