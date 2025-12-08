Названы самые дорогие салаты на Новый год

«Оливье» оказался самым дорогим из традиционных салатов на Новый год - он обойдется в 576 рублей на четырех человек, следует из расчетов по данным Росстата.

В салат «Оливье» идет 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука. Обойдется он в 576 рублей, подсчитали РИА Новости.

Салат «Мимоза» расположился на втором месте, при этом он вдвое дешевле «Оливье» — 295 рублей. Для его приготовления понадобится 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также по 150 граммов лука и майонеза.

Далее идет «Селедка под шубой», которая обойдется в 291 рубль за четыре порции. Для этого салата требуется 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза.

Самый бюджетный салат в этом году — «Столичный» — стоит 269 рублей. Для него нужны 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 граммов майонеза.