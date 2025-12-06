НАВЕРХ
Какую красную икру нельзя покупать

Источник:
Sibnet.ru
252 2
Красная икра
Фото: © Sibnet.ru

Россиянам не стоит покупать красную икру, которая содержит пищевую добавку Е-239, такую рекомендацию обнародовал Роспотребнадзор. Ведомство уточнило, что данный консервант запрещен из-за выделения токсичных веществ.

«Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка», — говорится в сообщении.

При этом Роспотребнадзор перечислил разрешенные консерванты для икры — в их числе Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213. Состав продукта должен указываться на упаковке, напомнило ведомство.

На этикетке также должны быть указаны дата производства и упаковки, номер завода-изготовителя, информация о том, какой рыбе принадлежит икра. Лучше выбирать икру в железной банке, при этом крышка не должна быть вмятой или вздутой.

Жизнь #Еда
Обсуждение (2)
