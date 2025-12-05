Более 100 тыс. обращений уже поступило на прямую линию Путина

Более 100 тысяч обращений россиян уже поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина, большинство из них от женщин, такие данные приводит нейросеть Сбера GigaChat.

На прямую линию уже поступило 102 тысячи обращений. Большинство авторов сообщений — женщины (67%). Среди возрастных групп лидируют граждане 35-55 лет (31%), затем идут группы до 18 лет и 56+ (по 25%), замыкают — граждане 18-35 лет (19%), рассказали ТАСС в аналитическом центре GigaChat.

На данный момент 15% обращений касаются социальной политики, далее следуют вопросы экономики и СВО (по 9%), государства и общества (8%), а также инфраструктуры (7%).

Как уточнили разработчики, статистика включает все способы приема обращений — телефонные звонки, сообщения по SMS и MMS, обращения через социальные сети и другие каналы.

Задать вопрос президенту можно на сайте программы moskva-putinu.ru/москва-путину.рф, по SMS или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» или через чат-бота в мессенджере Max.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 по московскому времени.