Кремль объявил дату прямой линии с Путиным

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в пятницу, 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет 19 декабря в 12.00 по московскому времени.

Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0 40 40 и по телефону 8 800 200 40 40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu.

Прием вопросов будет осуществляться с 15.00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

Объединенный вариант впервые был использован в 2020 году. Но впервые совмещенное мероприятие пройдет в пятницу. Чаще всего и для прямой линии, и для ежегодной пресс-конференции выбирали четверг — суммарно 28 раз.