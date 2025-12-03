НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Строительство Северо‑Сибирской магистрали сочли нереальным

Источник:
Sibnet.ru
343 1
Железная дорога
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Российское правительство признало строительство Северо-Сибирской магистрали (Севсиба) нецелесообразным из-за крайне высокой стоимости и технической сложности проекта.

Президент России Владимир Путин 5 октября 2023 года поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Российское правительство изучило проект и признало его реализацию нецелесообразным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, причиной отказа от проекта стала его непомерно высокая стоимость. Затраты на строительство участков Северо-Сибирской магистрали от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР оценили в 50 триллионов рублей, в первую очередь из-за сложных геологических условий.

Проект Севсиба еще в 2008 году был включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2023 года. Он предполагал строительство участка Нижневартовск — Белый Яр — Усть-Илимск протяженностью около 2 тысяч километров.

Северо-Сибирская магистраль рассматривалась в качестве одного из двух новых железнодорожных коридоров в КНР. Второй коридор, по плану, собираются проложить через Туву, захватив перспективную линию Курагино — Кызыл, доведут до Монголии, а оттуда — до Урумчи.

Еще по теме
Авиакомпании решили проблему уязвимости Airbus A320 к Солнцу
Китай заинтересовался железнодорожным долгостроем Кызыл — Курагино
Импортные детали в новом самолете S7 вызвали грусть у Мишустина
Navio представила концепт беспилотного электробуса
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Путин утвердил повышение НДС
Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
63
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
44
Трамп увидел хороший шанс для заключения сделки по Украине
43
Венгрия заявила о подготовке Европы к войне с Россией
27
Глава офиса Зеленского подал в отставку
22
Путин утвердил повышение НДС