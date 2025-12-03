Российское правительство признало строительство Северо-Сибирской магистрали (Севсиба) нецелесообразным из-за крайне высокой стоимости и технической сложности проекта.

Президент России Владимир Путин 5 октября 2023 года поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Российское правительство изучило проект и признало его реализацию нецелесообразным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, причиной отказа от проекта стала его непомерно высокая стоимость. Затраты на строительство участков Северо-Сибирской магистрали от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР оценили в 50 триллионов рублей, в первую очередь из-за сложных геологических условий.

Проект Севсиба еще в 2008 году был включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2023 года. Он предполагал строительство участка Нижневартовск — Белый Яр — Усть-Илимск протяженностью около 2 тысяч километров.

Северо-Сибирская магистраль рассматривалась в качестве одного из двух новых железнодорожных коридоров в КНР. Второй коридор, по плану, собираются проложить через Туву, захватив перспективную линию Курагино — Кызыл, доведут до Монголии, а оттуда — до Урумчи.