Президент России Владимир Путин на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск заслушал доклад об освобождении Покровска (Красноармейска) и Волчанска, сообщила пресс-служба Кремля.

«Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении городов Красноармейск ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — сказано в сообщении.

Путин поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период

Покровск — самое значимое со стратегической точки зрения звено в оборонительной линии Украины в Донбассе. «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима», — пояснил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Таким образом, по его словам, «запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР».

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.