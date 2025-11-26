Евросоюз потребовал от России сократить военный бюджет

Россия должна ограничить численность своей армии и сократить военный бюджет, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, такие требования необходимы для урегулирования конфликта на Украине, передает Reuters. Каллас подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки с российской стороны.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этого конфликта, то на самом деле мы должны обуздать армию России, а также ее военный бюджет», — сказала она.

США на этой неделе предложили новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. На первом этапе документ обсудили в Женеве с участием делегаций Украины и Евросоюза.