Эксперт объяснила апатию и усталость осенью и зимой

Источник:
«Газете.ру»
Уровень энергии осенью и зимой закономерно снижается у большинства людей, но это явление можно парировать правильным питанием, рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Осенью и зимой меньше солнца, ниже синтез витамина D, слабее выработка серотонина — одного из ключевых «гормонов счастья». Поэтому многие замечают у себя усталость, снижение мотивации и легкую апатию, пояснила Чистик в интервью «Газете.ру».

По ее словам, в этот период особенно важно поддерживать организм через питание, которое напрямую влияет на работу нервной системы и помогает естественным способом повышать уровень серотонина и дофамина. «Ключевую роль здесь играет аминокислота триптофан — именно из нее организм синтезирует серотонин», — отметила врач.

Но триптофан не работает сам по себе: ему нужны помощники — витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы, которые способствуют проникновению аминокислоты в мозг и ее превращению в гормоны счастья, добавила Чистик.

Продукты с триптофаном и правильными «помощниками» особенно эффективно поддерживают эмоциональное равновесие. Индейка, яйца, творог, рыба жирных сортов, орехи, семечки, бананы и овсянка помогают организму мягко повышать уровень серотонина и дофамина, укрепляя нервную систему.

«Еда — это простой и природный способ помочь организму. Продукты, богатые триптофаном, в сочетании с витаминами группы B, магнием, цинком и сложными углеводами становятся естественными антидепрессантами», — заключила врач.

